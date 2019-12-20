ГБР провело обыски в офисе «Европейской солидарности»

Государственное бюро расследований 20 декабря провело обыски в открытом офисе партии «Европейская солидарность». Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

«Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись», — говорится в сообщении.

В пресс-служба «ЕС» заявили, что связывают обыски с якобы попыткой власти свести счет с политическими оппонентами, запугать оппозицию и отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны.

Как сообщила спикер ГБР Анджелика Иванова «Громадському»,обыски проводились в рамках двух досудебных расследований, которые касаются купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском» и пропажи серверов из ситуационной комнаты в Администрации президента. По словам спикера, обыски проводились по нескольким адресам.

В рамках этих производств ГБР и Служба безопасности Украины 20 декабря приезжали в фитнес-клуб «5 элемент».

Пресс-служба политсилы заявила, что обыски в их офисе и в здании телеканала «Думская TV» в Одессе произошли одновременно и якобы свидетельствуют о политическом преследовании. В ГБР уточнили, что обыски в офисе одесского телеканала проводились в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений в пользу ООО “Шаг вперед».

15 ноября 2018 года связанная с украинским бизнесменом Сергеем Тигипко кипрская компания Ewins Limiтеd из группы ТАС приобрела у инвестиционного фонда пятого президента Украины Петра Порошенко «Прайм Эссетс Кэпитал» 2 535 263 акции «Кузницы на Рыбальском», а у фонда ВІК нардепа от Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко – 690 460 акций завода. После этого компания Тигипко стала владельцем более 94% от уставного капитала общества.

В июне 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Кузницу на Рыбальском» на 136 тыс. грн за подачу в 2018 году недостоверной информации во время получения разрешения на концентрацию Тигипко акций завода через Ewins Limiтеd. В июле стало известно, что Тигипко заплатил инвестфонду Порошенко за акции завода почти $236 млн.

24 июля пятый президент Украины приходил в ГБР на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при продаже «Кузницы на Рыбальском».

Недвижимость завода была арестована 17 сентября, а 19 ноября арест сняли.

28 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк опубликовал видео, в котором заявил об исчезновении оборудования из ситуационной комнаты в АП. «Все было снято при смене власти. Вот такая «цивилизованная передача власти». Остались только флаги», – сказал он.

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул в Facebook, что в здании СНБО все на месте, а Данилюк «показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка».

Спикер Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что «вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Порошенко» и была возвращена арендодателю.

29 мая ГБР начало расследование возможной потери должностными лицами АП серверов с секретной информацией.

Экс-заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив в интервью «Украинской правде», опубликованном в сентябре 2018 года, говорил, что для оборудования ситуационной комнаты в АП использовали технику, купленную другими государственными структурами.

29 мая он сообщил, что в ситуационной комнате Администрации Президента во время каденции Порошенко не было серверов, кроме видеосервера, а работу ситрума обеспечивал Порошенко за свой счет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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