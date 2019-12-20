Мнение: Как Баба Яга с эйджизмом боролась

Слева — фотография, появившаяся в Инстаграме Натальи Водяновой, справа — в Инстаграме Яны Рудковской.



Фото: Соцсети

А теперь поговорим об эйджизме, против которого однажды разродилась тирадой Яна?

Пожалуй, процитирую:

«Мне 44, и я горжусь своим возрастом! А вы? Вы любите свой возраст?! Или стесняетесь его? Что это за комплексы по поводу возраста? Мини? Купальников? Платьев и так далее… Я против эйджизма — дискриминации по возрасту! Мы все придем с вами и к 45, и к 50, и к 60, и к 70, а если повезет, то и к 80 годам. Хочу узнать, сколько вам лет, девочки, девушки, женщины. Не бойтесь своего возраста, а любите его».

Любовь Рудковской к своему возрасту и отсутствие комплексов по его поводу так и бросаются в глаза, не правда ли?

Осветлив при помощи фотошопа своё немолодое, похожее на прошлогоднюю картошку лицо, убрав брыли и сузив овал, Рудковская на том не остановилась. Уменьшила дряблую тёткину руку, убрала жирную «письку» подмышкой, замазала в фоторедакторе морщины на шее.

Успешно поборолась с эйджизмом, ничего не скажешь! Уже не в первый раз, кстати.



Фото: Соцсети

Старые, тупые бабы любят обвинить мир в эйджизме. Мужчины, молодые и красивые женщины, маркетологи, российское общество — все, по мнению, облезлых куриц дискриминируют их по возрасту.

На самом же деле, старые курицы дискриминируют по возрасту сами себя.

Выходить на борьбу с эйджизмом, замазав в фотошопе морщины, — это ужасное лицемерие, за которым — столько комплексов, что мне даже как-то жаль этих дурищ становится. До седых волос на лобке дожили, а ума не нажили.

Представляете, в каком кошмаре они живут? Зажатые, не принимающие себя и завравшиеся миру кошёлки, из последних силёнок пытаются доказать окружающим, что их ещё можно трахать.

Нельзя. И никакой фотошоп вас не спасёт, старые дуры.

К чему это я? Ах, да: а давайте вы мне, наконец, честно расскажите, как относитесь к своему возрасту и почему?

Вот я, например, люблю свои годы. Выгляжу на 10 лет моложе, но мне откровенно на это плевать. Когда стану похожа на бабку, надену пуховый платок, калоши и тоже продолжу жить в своё удовольствие.

Не возмущаясь эйджизмом, отсутствием секса и прочими прелестями возраста бабы Яги. Кстати, именно так и относятся к возрастным изменениям все действительно красивые люди, а некрасивые — ну, о них вы прочитали только что в начале статьи.

Я вас слушаю очень внимательно. Что есть возраст для вас?

Источник: Лена Миро

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