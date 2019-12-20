В полицию сообщили о минировании всех станций метро Москвы

20.12.2019, 20:05, Разное

Московские правоохранители проверяют информацию о минировании сразу всех станций столичного метро. Пока подземка продолжает работать в обычном режиме, сообщает телеканал «Царьград».

СМИ сообщают, что в пятницу неизвестные злоумышленники также сообщили о бомбах, якобы заложенных в других местах города: аэропортах, детских садах и зданиях суда. Однако эти данные оказались ложными. Стоит отметить, что волна сообщений о минировании прокатилась через день после того, как на всю страну прогремела стрельба на Лубянке. Преступник атаковал здание ФСБ России, убив одного из стражей порядка. Еще один позже скончался в больнице от тяжелого ранения. 



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