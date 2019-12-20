«Пинок в мягкое место»: Лолита учит «уроки любви» от Лободы

20.12.2019, 20:05, Разное

В рамках одного из шоу артистка высказалась о
своем уважении к Светлане. Даже несмотря на тот факт, что разница в возрасте двух знаменитостей составляет практически 20 лет, молодая звезда отечественного шоу-бизнеса является в
каком-то роде наставником для своей более старшей коллеги.

«Мне нравится ее любовь к себе, я во многом у нее учусь. Поскольку мы
дружим, я ей всегда говорю: «Света, ты для меня такой пинок в мягкое
место». У нее очень правильное поведение, она – центр своей вселенной.
Ни у Аллы Борисовны такого не было такого, ни у меня», – в своем неизменном юмористическом ключе поведала Милявская в рамках
YouTube-шоу «#безфильтров».

Она подчеркнула, что у Лободы имеется невероятная самодостаточность в характере, которой зачастую не хватает ее более взрослым и опытным коллегам. Милявская также заметила, что Примадонна российской эстрады всегда говорила ей, что такое качество стоит развивать в себе, а жгучая брюнетка всегда про себя отмечала, что и Пугачевой этого качества несколько не хватает.

Стоит заметить, что Лолита и Светлана дружат уже порядка десяти лет. Не так давно артистки встретились за кулисами «Песни года». Тогда более старшая певица буквально бросилась целовать руки знойной блондинке. Милявская отметила, что в плане межличностных отношений Лобода дает ей очень многое.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 8 Дек 2019 в 1:01 PST



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