Число вероятных жертв подозреваемого в педофилии французского хирурга увеличилось до 349

Число жертв французского врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, которого подозревают в насилии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних», увеличилось до 349 человек, сообщил портал France Info со ссылкой на прокуратуру.

Прокурор города Лорьян Лорелин Пейрефит заявила, что Ле Скуарнек подозревается в насилии и домогательствах в отношении 349 детей за 30 лет работы. Она уточнила, что по некоторым фактам уже истек срок давности. «Прокуратура Лорьяна ведет методичную работу, чтобы проверить, на какие и сколько фактов влияет срок давности», – отметила прокурор, информирует РИА «Новости».

Показания уже дали 229 человек, жалобы подали 197. Расследование дела против врача было начато в 2017 году. В марте он пойдет под суд по обвинению в изнасилованиях и домогательствах в отношении четырех несовершеннолетних.

В 2005 году хирург уже был судим за хранение порнографии со сценами сексуального насилия над детьми, однако это не помешало ему продолжить работу детским хирургом.

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