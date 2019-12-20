Первая супруга Игоря Сивова вспомнила о расставании с мужем певицы Нюши

Алена Сивова, первая супруга бизнесмена Игоря Сивова, вспомнила о расставании с мужем после 15 лет брака. И хотя он ушел к другой, ею оказалась известная певица Нюша, развод был цивилизованным.

Ни долгие годы совместной жизни, ни двое сыновей, родившихся в этом союзе, не заставили Сивову враждебно воспринимать экс-супруга да и весь мир в целом. Она не только воспитывает детей, но и делает все возможное, чтобы мальчики чувствовали любовь и поддержку отца. Мудрая женшина философски воспринимает новую влюбленность, считая, что расставание порой бывает неизбежным, но это не повод таить зло или рушить собственную жизнь. Она сумела организовать танцевальную студию и достигла успехов на этот поприще, а дети во всем поддерживают маму.

Алена Сивова расстраивается, когда слышит о скандальных разводах известных личностей. Она считает это недостатком общей воспитанности и уважения к личности другого человека. У нас отсутствует культура расставания, говорит бывшая жена, которая уверена, что каждый человек имеет право на счастье.

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