Фигуристка Татьяна Навка снова споёт для россиян в новогоднюю ночь

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка снова споёт для россиян в новогоднюю ночь. Съёмки праздничного проекта проходят в Москве, а покажут его по Первому каналу.

Пару в музыкальном номере Татьяне Навке составит певица Жасмин. Ранее обе звезды отечественного шоу-бизнеса уже выходили вместе на сцену и пели, но о том, что фигуристка продолжит пробовать свои силы в этом деле, мало кто тогда подозревал.

Что касается новогодних корпоративов, на которых артисты могут прилично заработать, не все из них готовы жертвовать времяпровождением с семьёй ради денег, и к их числу относится Жасмин. По словам исполнительницы, выступать в последний день уходящего года она отказалась, для того чтобы побыть в этот день с родными.

«Всех денег не заработаешь, а новогодняя ночь – это сказочное время, и проводить его нужно в кругу семьи и друзей», – считает Жасмин.

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