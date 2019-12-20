В Башкирии пассажирский автобус на трассе попал в массовое ДТП

Сегодня в Башкирии пассажирский автобус попал в массовое ДТП с кроссовером и отечественным автомобилем. Причины произошедшего инцидента на данный момент устанавливает полиция.

Авария произошла на трассе Октябрьский – Туймазы, где ехал пассажирский автобус. ДТП произошло около 10:00. По данным ГИБДД, столкнулись «Четырнадцатая», за рулём которой сидел 23-летний житель Октябрьского, и новый ПАЗ под управлением 56-летнего жителя села Приютово. После удара автобус отбросило на Mitsubishi Outlander.

Как отметили сотрудники ГИБДД, данных о пострадавших пока нет, подробности произошедшего устанавливаются, обстоятельства аварии станут известны позже.

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