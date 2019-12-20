Мнение: «Стриптизерши» (2019)

"Стриптизерши" (2019) с Дженнифер Лопес — это отлично снятая тяжелейшая социальная драма с фемоптикой.

Слева — прототип персонажа Лопес, стриптизерша-ветеран, справа — кадр из фильма



Никакого задорного авантюризма, казалось бы, подразумеваемого оригинальным названием Hustlers. Никаких вставных номеров с шестами (ну ок, парочка в начале есть, но не сквозной линией, что было бы, если б режиссер был мужчиной).

А это про труд, безденежье, матерей-одиночек, принуждение к проституции и попытки найти хоть какой-то выход из этой ситуации, когда хочется кушать и кормить детей и стариков. Ну да, на фоне Нью-Йорка, стильных шмоток и высоких каблуков, но видно, что это тлен.

Лопес — просто великолепна в роли главы банды. Безупречное сексуальное тело — и глаза очень усталой, все видевшей, абсолютно разочаровавшейся 50-летней женщины. Кучу второстепенных наград за эту роль ей уже дали, на Золотой глобус выдвинули, мб тоже дадут, на Оскар тоже наверняка заявка.

Поразительное ощущение, когда ты смотришь дорогой фильм и чувствуешь, что его сняла женщина (Лорин Скафария). Не так, как в новых "Ангелах Чарли" — по тому, какой он идиотский. А реально по тому, что камера задерживается на красивой заднице не на 5 секунд, а на 2, казалось бы, мелочь, но весь фильм из-за множества таких мелочей. Ну и шутки про вибратор например, совершенно истинные, которые бы в "мужском" фильме просто не позволили бы произносить.

Фильм при этом — не развлекательный, на мой взгляд. Очень всех жалко. Реально жалко. (Кроме богатых мужчин-бизнесменов). Настолько жалко, что я даже не смогла его досмотреть до конца. А просто, поскольку он основан на реальных событиях, погуглила в новостях, чем все кончилось для прототипов, какие сроки они получили в итоге. И не стала досматривать.

Источник: Шакко

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