Глава Пентагона призвал не выпускать Турцию из поля зрения НАТО

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Турцию необходимо держать ближе к союзникам по НАТО, при этом штаты отказывают Анкаре в американских истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35.
«Они (турецкие власти, – прим. ВЗГЛЯД) приняли С-400. Это означает, что они не получат F-35. <…> Нам нужно держать их (Турцию, – прим. ВЗГЛЯД) ближе к НАТО», – приводит ТАСС слова главы Пентагона.
Ранее Эспер прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о закрытии авиабазы Инджирлик для США, если Вашингтон введет санкции против Анкары.
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