США призвали Сирию не проводить «рождественское» наступление на исламистов

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт заявила, что сирийским правительственным силам не нужно проводить наступательную операцию в Идлибе в конце этого года.
«В Идлибе не должно быть «рождественского» наступления», – сказала Крафт, передает «Интерфакс».
В среду армия Сирии отбила танковую атаку в Идлибе, в нападении участвовали около 100 боевиков на танках и БТР.
До этого войска Сирии отразили атаки террористов в провинциях Идлиб и Алеппо, трое сирийских военных погибли, 25 получили ранения.
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