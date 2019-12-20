По Москве, спустя взрывы в метро и атаку на Дубровке, можно снова гулять с карабином, охапкой патронов и гранатами как новогодняя елка.
При этом большинство людей будет в полный рост снимать тебя на фоне окон, не боясь рикошета и гогоча.
Я бы физически себя не заставил встать, когда долбит карабин по бетонному зданию – оно бывает на десятки метров отлетает.
Но в Москве, которая блестит и горит, про это забыли. Потому что завоевывать Киев 6 лет в интернете и сидеть на Ширлане или под Ровно, черпая говно в перерывах между ротациями, – немножко разные вещи.
И взять сидор, сапоги, мазь от комаров, батарейки, термуху и точить навык в составе кадрированной дивизии в лесу, и рассказывать об этом, – немножко разные вещи.
А время, когда придется оставить Ютуб и Фейсбук, стремительно приближается в России.
Коммунисты взрывают ФСБ у них, ножевые теракты в Сургуте, обстрел крепости в Дербенте и теперь вот Лубянка. Шатают и Исламское государство скрепы, и коммунисты, и психи-одиночки. Гражданская война.
Неприятно, конечно, проигрывать вчерашним шахтерам и инструкторам, но братишка Асад сам себя не защитит, и в Ливии Хафтар тоже. То пост ДПС пытаются взорвать, то тамбур регионального отделения фобосов, то Лубянку штурмовать – знают, кто виноват в зарплате в 20 тысяч и несменяемой власти.
Пусть живет Московская Народная республика. Долой хунту.
Кирилл Данильченко
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