По Москве, спустя взрывы в метро и атаку на Дубровке, можно снова гулять с карабином, охапкой патронов и гранатами как новогодняя елка.

При этом большинство людей будет в полный рост снимать тебя на фоне окон, не боясь рикошета и гогоча.

Я бы физически себя не заставил встать, когда долбит карабин по бетонному зданию – оно бывает на десятки метров отлетает.

Но в Москве, которая блестит и горит, про это забыли. Потому что завоевывать Киев 6 лет в интернете и сидеть на Ширлане или под Ровно, черпая говно в перерывах между ротациями, – немножко разные вещи.

И взять сидор, сапоги, мазь от комаров, батарейки, термуху и точить навык в составе кадрированной дивизии в лесу, и рассказывать об этом, – немножко разные вещи.

А время, когда придется оставить Ютуб и Фейсбук, стремительно приближается в России.

Коммунисты взрывают ФСБ у них, ножевые теракты в Сургуте, обстрел крепости в Дербенте и теперь вот Лубянка. Шатают и Исламское государство скрепы, и коммунисты, и психи-одиночки. Гражданская война.

Неприятно, конечно, проигрывать вчерашним шахтерам и инструкторам, но братишка Асад сам себя не защитит, и в Ливии Хафтар тоже. То пост ДПС пытаются взорвать, то тамбур регионального отделения фобосов, то Лубянку штурмовать – знают, кто виноват в зарплате в 20 тысяч и несменяемой власти.

Пусть живет Московская Народная республика. Долой хунту.

Кирилл Данильченко

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Суровый боец смешанных единоборств Александр Емельяненко впечатлил поклонников своей нежностью. Многократный чемпион России, Европы и мира опубликовал в Instagram снимок с дочерью десятилетней давности. Белокурая девочка доверчиво прижимается к папе. Огромные руки с устрашающими татуировками выглядят особенно контрастно рядом с хрупкой малышкой. Неожиданный образ бойца ММА оценили его поклонники. Человек многолик, писал когда-то знаменитый Омар […]