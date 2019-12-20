В Минске проходит очередная акция против интеграции с Россией

В Минске проходит очередная несанкционированная властями акция оппозиции против интеграции с Россией, сообщает «Интерфакс».

На Октябрьской площади собрались несколько сотен человек. В их числе оппозиционные политики Вячеслав Сивчик, Григорий Костусев, экс-кандидат в президенты республики Николай Статкевич, экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим. Участники акции периодически скандируют лозунг «Жыве Беларусь».

Колонна протестующих направилась на площадь Независимости, где планируется проведение митинга. Сотрудники правоохранительных органов никого не задерживают, однако периодически предупреждают, что акция не санкционирована.

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