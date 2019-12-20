Мнение: Разбор заданий теста № 14. Экология гипноза

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А мы начнем разбирать задания теста.

Чтобы разбирать рыбацкий гипноз, придется снять Белое Пальто.

Белое Пальто в данном случае — это когда вы осуждаете те навыки и умения, до которых вам как до Луны.

Вам кажется, что вы осуждаете мошеннические мотивами, но вы путаете мошеннические мотивы и совершенно нормальные, которые есть и у вас тоже, но нет навыков.

Продавцы проходят тренинги, пытаясь научиться завлекать и очаровывать покупателей, убеждать их сделать ту или иную покупку.

Щипцы в основном изучают, тупые и изогнутые, но это ладно, что есть.

Политики изучают политтехнологии и учатся дипломатии.

Менеджеры читают книги, как вести переговоры и как строить деловые переписки, чтобы извлечь больше выгоды и образовать прочные связи полезного сотрудничества.

Военные, игроки, спортсмены учатся стратегиям.

Женщины посещают курсы по очарованию мужчин. Мужчины пытаются научиться соблазнять женщин.

И всю эту немыслимую активность, можно сказать суету в поте лица, покрывает большое белое пальто по поводу гипноза.

Но очаровать — это и есть навести чары, то есть транс. Не такой глубокий, чтобы сознание полностью отключилось, но достаточный, чтобы человек почувствовал удовольствие от взаимодействия, эйфорию, расслабился, отключил скепсис и побыстрей открыл границы.

Когда супруги через полгода супружества замечают, что романтики стало меньше и секс больше не радует, речь идет о том, что они утратили транс. И начинаааается щипцевание друг друга на тему «дай». Дай больше денег (а раньше устраивало), похудей (а раньше лишние килограммы не смущали), не спорь (а раньше и споры были в кайф), плохо готовишь (а раньше нравилось). Транс закончился, закончился кайф, и чем меньше его становилось, тем ниже опускалась СЗ. Часто для одного кайф сохраняется, а для второго стал меньше, и если второй не будет щипцевать, а просто начнет дистанцироваться, первый может обезуметь от желания. Ему было в кайф, кайф все еще есть, но второй становится все более недоступен для получения этого кайфа. Но чаще второй не дистанцируется, а щипцует кайф себе, поэтому в паре начинается дефолт. Оба плюсуют.

«Скучно», «один быт», «не штырит», «не заводит», «нет ощущения праздника», «кажется, что жизнь проходит мимо» — вот описание совместной жизни, в которой нет ни капли очарованности, нет трансовых любовных состояний. Начинаются беседы «как вернуть то самое». Такие беседы помогают, если влечение сохраняется и обоюдно, а не устраивают конкретные бытовые моменты. Но такие беседы очень вредят, когда дело в утрате очарования. Чары — такая вещь, что про них нельзя говорить, они от этого исчезают. То есть с разговорами уходят последние капли романтики и любовного волшебства.

Рыбацкий гипноз — это способность вводить партнера в состояние эйфории и любовного транса.

Два рыбака вводят в это состояние друг друга, это мы видели на примере Алисы и Печорина в сезоне (они не рыбаки, но почти).

Если один рыбак, а второй — рыба, первому достанется меньше кайфа, но больше СЗ.

Рыбаки обычно очень аскетичны по части своего кайфа, им много от другого не нужно, они умеют себя сами ублажать и развлекать. И очень щедры по части кайфа партнера, они дадут столько, сколько он хочет, хоть залейся удовольствием.

Поэтому рыбаки и имеют превосходство в поле, а если другой — тоже рыбак, делят поле пополам, но это очень насыщенное поле, очень счастливые отношения.

С рыбой рыбаку тоже хорошо, если он любит ее. Так как рыбаки корону не носят и локус имеют внутри, у них внезапных и необъяснимых разочарований не бывает. Если уж они любят человека, это никогда не рак на безрыбье, никогда не иллюзорная фигура, которая от приближения тает. Это тот самый человек и разлюбить его на пустом месте у рыбака не получится.

В мире рапанов все зыбко. То зыбко, то липко. Они то годами застревают в воображаемой любви, то разлюбляют супруга, с которым трое детей, вообразив на стороне свое новое счастье. С рапанами ненадежно, если вы сами рапан или рыба. Если нерыба, другое дело. Никуда от вас ваш рапан не денется.

Многие при разборе сериала увидели в Казанове Кота Баюна или Орфея. Так и есть. Вот это умение расслабить, открыть, снять защиты и подарить удовольствие чувственное, эстетическое и даже интеллектуальное — это очень важный навык, на который нужно смотреть как на драгоценный камень. Только тогда вы сможете изучить это и практически освоить. Минус Казановы в том, что он забивал своим микроскопом гвозди, использовал свой талант не для работы, не для построения семьи, а для праздного порхания по разным женщинам. Но вот он влюбился всерьез и теперь у него есть шанс стать хорошим человеком. Но одной влюбленности было бы мало, не будь у него этой способности. Благодаря этой способности он получил ту женщину, которую выбрал. А до этого едва не утратил ее из-за своих пороков. То есть я хочу обратить внимание, что вы должны отличать сильные стороны героя (и любого наблюдаемого человека) и слабые. Сильные перенимать, а на слабые критически смотреть, чтобы не повторять ошибок. Глядя критически, перенять нельзя! Запомните это правило, я о нем уже говорила. Чтобы научиться чему-то, вы должны открыть границы, убрать критику. Поэтому важно отделять зерна от плевел и на зерна смотреть без скепсиса. Иначе так и останетесь там же, где были.

Печорина многие сравнивали с демоном. Даже с демоном в аду, когда он был в пыточной комнате с Настей. С Алисой он был совсем другой, теплый, внимательный, человечный.

Скажем прямо, Настя его дразнила и провоцировала на негативные эмоции. Ей хотелось вывести его из состояния равновесия, раскрутить на ревность в свою сторону, ей хотелось обидеть его, чтобы почувствовать свою значимость и свое превосходство. Она бросала ему вызов. Она хотела, чтобы он вышел из себя и вз-бесился, стал немного демоном.

Многие люди делают так, особенно девушки, особенно белладонны, но и мужчины иногда такое любят. Мужчины реже, потому что чаще жалеют женщин и чувстствуют свое физическое и моральное превосходство, но некоторые мужчины-КСЖ все-таки любят помучить девчонок, особенно тех, которые кажутся им высокомерными, но красивыми. Пусть поревнует, побесится, позлится, а потом можно будет обнять ее, прижать к себе и успокоить. И это будет означать власть. Для белладонн такая власть — это когда в их руке поводок, а на поводке — сильный, гордый, но влюбленный и потому покорный зверь. Если зверь недостаточно сильный и гордый, белладонне не интересно, если не достаточно влюбленный и покорный, она будет задевать зверя и мучить, чтобы чувствовать свою власть хотя бы иногда.

Чтобы справиться с белладонной, не нужна пыточная комната и не нужны садо-мазо игры. Но нужна последовательность. Печорин не зря берег Беллу от этой комнаты. От погружения в такой глубокий транс ради удовольствия локус съезжает еще больше. Печорину хотелось научить Беллу уважать себя и его, а не превращать ее в блаженный овощ в постоянном сексуальном томлении. Какой у него план по поводу Насти, не буду пока говорить. Но уж конечно не поправить ей локус с помощью БДСМ. Как некоторым в голову такое пришло? Локус правится, когда человек берет на себя ответственность и осознает себя главным в своей жизни. Идеи типа «дойти до дна и оттолкнуться» — глупость. Это все равно что алкоголику предлагать допить до какого-то края, чтобы больше не захотелось. Эта чаша не может переполниться раньше, чем закончится жизнь.

Транс, в который погрузил Печорин Настю, не экологичен (и он это осознает), в отличие от транса Казановы, который вполне экологичен.

Однако я привела пример Насти и Печорина, потому что это самый быстрый способ выключить человеку голову. И вы должны об этом знать.

Три составляющие есть у такого транса.

Авторитетная фигура, добровольная передача контроля, необходимый антураж.

Именно это происходит при классическом гипнозе, директивном, медицинском. Пациент верит врачу, что тот — врач и цели его врачебные. Пациент соглашается выполнять инструкции врача без сопротивления внешнего и внутреннего. Врач воздействует на рецепторы пациента прицельно и вскоре пациент погружается в глубокий транс или даже гипнотический сон. У опытного гипнолога в транс погружаются все, гипнабельные быстро (1 минута), негипнабельные спустя 5 минут. Хотя если пациент пришел, чтобы специально держать оборону, ничего может не получиться. Для директивного гипноза необходимо внутреннее согласие человека, готовность сотрудничать.

Вот это я и хотела показать на примере Печорина и Насти.

Его СЗ была плохо отрефлексирована ею, а Печорин видел свою СЗ, с равнодушной не стал бы встречаться. Она дразнила его и провоцировала, вытягивая больше эмоций и страстей. Поэтому его предложение наказать ее, раз она такая «плохая девочка», восприняла с восторгом. Вот его ревность и его месть, да еще в такой эротичной форме. Настя была уверена, что это игра, а рулить процессом будет она. Поэтому когда она наткнулась на отказ Печорина угождать ей, у нее начался категорический откат. К этому присоединился страх и общее недоверие.

Кто-то написал, что после того как Печорин беспрекословно отпустил ее, доверие Насти возросло. Это верно. Если человек видит, что вы не удерживаете его и не пытаетесь использовать никак, он открывается вам и доверяет больше. Если он видит, как вы стараетесь отжать у него что-то для себя, он закрывается и растет его недоверие.

Про визуальные стимулы многие не поняли. Печорин сделал комнату, чтобы она работала как один большой и мощный визуальный стимул. Он и сам по себе визуальный и звуковой стимул, настолько он хорошо умеет держаться в такой роли и говорить. Но комната делала немалую часть работы: девушки, уже согласные погрузиться в состояние безволия, быстро отключались, видя антураж. Печорин завязал Насте глаза в первый раз, чтобы избавить ее от этих стимулов, а не чтобы усилить эффект. Он знал, что она откажется, и хотел, чтобы это произошло без особых колебаний с ее стороны, так на ней было бы больше ответственности.

Но обратите внимание. Не комната и не воздействия имели значение более всего, а СОГЛАСИЕ подчиниться. Для директивного гипноза имеет значение только это. Невозможно действовать таким способом, если человек колеблется и сомневается.

Для этого есть метод скрытого гипноза, и он совсем другой: скрытое или неявное установление раппорта, обычно через подстройку снизу, и дальше уже прием на себя ведущей роли, которую в трансе передают, или мягкий ее захват.

Директивный гипноз может быть экологичен не только во врачебных целях, в обучающих иногда тоже. Если вы хотите быстро чему-то научиться, именно автоматически научиться, практически, чтобы научилось ваше тело, вы можете довериться инструктору и подчиниться ему полностью. Он научит ваше тело действовать правильно. Это имеет большое значение для экстремальных ситуаций, для спасения людей из огня, воды, плена. В ситуациях неопасных, когда выгодно действовать быстро и слаженно, это тоже полезно. Вообще уметь подчиняться сознательно выбранным лидерам и отключать мыслемешалку, когда надо, тот навык, благодаря которому люди выжили.

Ну и в бытовой жизни некоторые элементы директивного гипноза могут быть очень полезны и даже приятны. Об этом я расскажу потом.

Пока несколько заданий рассмотрим. Я приведу задания, ниже ответы, а вы в свете того, что я описывала вчера и сегодня, расскажите, почему правильные ответы именно такие.

Это важно для закрепления понимания.

В общении с Дианой Казанова применил скрытый гипноз, типа цыганского, но более экологичный.

Метод состоит в том, что внимание гипнотизируемого фокусируется на предметах с помощью визуальных и звуковых стимулов, а потом удерживается описанием картин. В состоянии такого транса разум восприимчив к установкам, принимая чужие побуждения за свои собственные желания.

Прервать такой транс легко, если сместить фокус на персону гипнотизера.

Выделите главное, что позволяло Казанове поддерживать транс Дианы:

Его авторитет

Образная речь, возбуждающая воображение

Плавность и мелодичность описаний под музыку

Обильное кормление ее короны

Помещение ее персоны в центр красивых картин

Его умение держаться в тени

***

№1 — 6

№2 — 4

№5 — 10

Оба раза, приведя Настю в тайную комнату, Печорин использовал классический, так называемый директивный, метод гипноза.

Почему в первое ее посещение он потерпел фиаско?

Его фигура не была достаточно большой

Страх и недоверие Насти оказались выше ее порога

Фигура КСЖ занимала центр ее поля

Это было не фиаско, а его провокация для пики

Это было не фиаско, а его крючок

Настя задела его за ревность и он вышел из границ

***

№1 — 4

№2 — 4

№4 — 6

№5 — 10

Во второе посещение Насти директивный гипноз Печорина привел к ее быстрому сексуальному трансу.

Что имело основное значение?

Антураж и инфернальная обстановка

Высокая СЗ Печорина

Его идеальное попадание в образ доминантной фигуры

Фетиш Насти

Диссонанс между страхом и влечением

Большая фигура КСЖ заменилась фигурой Печорина

***

№2 — 6

№3 — 10

№4 — 4

Источник: Эволюция

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