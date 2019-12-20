«А как же киевский муж?»: красавицу Повалий сняли в объятиях молодого в Москве

20.12.2019, 19:51, Разное

Любимый зрителями нескольких поколений формат
– старые советские и российские хиты в новом необычном исполнении – используется «Россией» и в этом году.

Вот лишь небольшой список того, что ждет зрителей в первые минуты 2020
года: Валерий Сюткин, Юлия Савичева, Петр Дранга («А снег идет»), Валерий
Меладзе, Леонид Агутин, Дима Билан, Сергей Лазарев («Ватерлоо»), Сосо
Павлиашвили, Стас Пьеха, Денис Клявер и Александр Буйнов («Арго»),  Лариса Долина и Глеб Матвейчук («Пока часы 12
бьют»),  Григорий Лепс и Диана Арбенина
(«Очень хотела»),  А-студио («Так же как
все»)…

Даже София Ротару, которая некоторое время не приезжала в Россию по политическим соображениям, тоже будет блистать самой сказочной ночью в году!

Один из самых необычных дуэтов – 55-летняя Таисия Повалий и 40-летний Витас. Они исполнят песню «Ты мне не снишься» из репертуаре ВИА «Синяя птица». В 1976 году этот хит звучал на каждом углу. Он остается популярным по сей день. Таисия Повалий и Витас дали ему вторую жизнь – в новой аранжировке песня звучит очень стильно.

Во время съемок номера Таисия и Витас обнимались, держались за руку. Видимо, сказалось отсутствие мужа и продюсера певицы Игоря Лихуты, который остался в Киеве, отпустив красавицу-жену на съемки в Москву. «Муж в дверь, а жена в Тверь», – писал Федор Достоевский в «Дядюшкином сне». Но тут точно не тот случай – муж Тае всецело доверяет, да и Витас счастливо женат. Так что кроме рабочих отношений между ними ничего быть не может.



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