Китай перечислил Белоруссии полмиллиарда долларов

20.12.2019, 19:37, Новости дня

Белоруссия взяла у Китая кредит на 500 млн долларов (3,5 млрд юаней) об этом сообщило министерство финансов страны.

«В соответствии с условиями соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 года между Республикой Белоруссия (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Республике Белоруссия средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайский кредит повлияет на российско-белорусские отношения.



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