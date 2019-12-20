Китай перечислил Белоруссии полмиллиарда долларов

Белоруссия взяла у Китая кредит на 500 млн долларов (3,5 млрд юаней) об этом сообщило министерство финансов страны.
«В соответствии с условиями соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 года между Республикой Белоруссия (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Республике Белоруссия средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайский кредит повлияет на российско-белорусские отношения.
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