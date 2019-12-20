Китай перечислил Белоруссии полмиллиарда долларов

Белоруссия взяла у Китая кредит на 500 млн долларов (3,5 млрд юаней) об этом сообщило министерство финансов страны.

«В соответствии с условиями соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 года между Республикой Белоруссия (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Республике Белоруссия средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайский кредит повлияет на российско-белорусские отношения.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Суровый боец смешанных единоборств Александр Емельяненко впечатлил поклонников своей нежностью. Многократный чемпион России, Европы и мира опубликовал в Instagram снимок с дочерью десятилетней давности. Белокурая девочка доверчиво прижимается к папе. Огромные руки с устрашающими татуировками выглядят особенно контрастно рядом с хрупкой малышкой. Неожиданный образ бойца ММА оценили его поклонники. Человек многолик, писал когда-то знаменитый Омар […]