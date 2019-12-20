Автоновости: Обновленный Volkswagen Passat для России: модификации и сроки запуска

Одной из новинок марки Volkswagen в 2020 году станет модернизированный «Пассат». Автомобиль после рестайлинга приедет к нам с урезанной моторной гаммой, зато получит расширенное оснащение — даже матричные фары.

В российском офисе Volkswagen анонсировали обновленную модель Passat для России, старт продаж которого состоится весной 2020 года. Цены и подробности о комплектациях пока не раскрывают, а вот линейка двигателей уже известна. У нас "Пассаты" будут доступны с базовым мотором 1,4 л TSI мощностью 150 л.с., а также с условно топовым агрегатом 2,0 л TSI на 190 л.с..

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Основным типом трансмиссии для Passat останется 7-ступенчатый робот DSG, хотя для базовых 150-сильных машин будет доступна механическая КП. А вот автомобили с дизельными моторами TDI в Россию, к сожалению, больше поставляться не будут.

Что касается оснащения, то у Volkswagen Passat больше не будет архаичных галогеновых фар — уже в базе предложат простецкую рефлекторную LED-оптику. Зато в качестве опции будут доступны матричные модули освещения IQ.Light с повышенной степенью адаптивности.

Среди других опциональных фишек — цифровая приборная панель, медиасистема Discover Pro с экраном 9,2 дюйма и управлением жестами, а также комплекс систем безопасности IQ.Drive. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль и другие системы, обеспечивающие «частично автономное» управление на скоростях до 210 км/ч.



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