Ученые считают бекон самым опасным виновником развития рака

Самым опасным продуктом питания, способствующим развитию рака, исследователи назвали бекон. К такому выводу пришли медики в Северной Ирландии после анализа последних исследований.

Согласно классификации ВОЗ, все обработанное мясо содержит в своем составе канцерогены, вызывающие онкологию. В список попали сосиски, ветчина, колбасы и другие мясные продукты, в том числе и бекон. Однако в процессе анализа специалисты Королевского университета обнаружили доказательства того, что ключевым показателем вреда пищевых изделий является способ их приготовления. Опасность представляют собой нитриты, используемые для продления срока хранения продукции, улучшения её цвета. Они увеличивают риск злокачественных образований до 65%. Вместе с тем исследователи отмечают, что консерванты используются не всеми производителями. Так в Британии и Ирландии колбасы не подвергаются обработке вредными веществами, чем и отличаются от многих американских и европейских продуктов переработки мяса.

Вместе с тем особой ясности, о которой говорит соавтор исследования профессор Эллиотт, в этом вопросе нет. Очередное изучение связи опасного заболевания и обработанных мясных продуктов, проводимое весной 2019 года, показало, что часто употребляемый бекон повышал риск развитии рака кишечника на 20%. Но уже осенью исследователи Канады высказали сомнение в связи с фактами, изложенными всего лишь несколько месяцев назад. Внести ясность смогут дополнительные исследования, прежде чем окончательно будет доказана связь между беконом и онкологией.

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