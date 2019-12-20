Быть домохозяйкой вредно для здоровья. Приводим доказательства

У женщин, которые в среднем возрасте постоянно были заняты на оплачиваемой работе, в пожилом возрасте существенно лучше состояние физического и психического здоровья по сравнению с не работавшими женщинами. Кроме того, они дольше живут, показало исследование, опубликованное в Demography.

Ученые из Института демографических исследований им. Макса Планка проанализировали данные крупного национального исследования, проведенного в США. Опрос 5083 женщин в возрасте от 30 до 44 лет начался в 1967 году и проводился до достижения ими 66-80 лет в 2003 году.

Они обнаружили, что женщины, имевщие регулярную оплачиваемую работу в течение первых 20 лет исследования, сообщали о меньших ограничениях физического здоровья и симптомах депрессии в течение следующих 16 лет, чем женщины без оплачиваемой работы, включая домохозяек. Кроме того, риск умереть к 2012 году у них был ниже на 25%.

Исследователи также отметили, что постоянный негативный опыт работы мог сказаться на здоровье женщин в дальнейшем. Дискриминация и отсутствие интереса к работе были связаны с худшим состоянием физического и психического здоровья по мере старения. Но, тем не менее, даже эти женщины были более здоровыми в пожилом возрасте, чем неработающие.

«У многих женщин, участвовавших в этом исследовании, работа была непрестижной или в отраслях с традиционно мужским доминированием. Возможно, особенно показательно, что, несмотря на эти менее справедливые условия, они были более здоровыми в дальнейшей жизни, чем женщины, которые не работали вне дома», – прокомментировала Дженнифер Капуто (Jennifer Caputo), ведущий автор исследования.

Также ученые обнаружили, что принятие во внимание доходов, профессиональной группы и количества рабочего времени не объясняет в полной мере, почему работающие женщины более здоровы и дольше живут, чем неработающие.

«Наши результаты подтверждают вывод о том, что здоровье женщин выигрывает от работы, независимо от их экономического положения и даже если они не всегда имеют позитивный опыт работы. Впервые мы смогли показать положительную долгосрочную связь между работой в среднем возрасте и здоровьем в течение многих последующих лет, даже после выхода на пенсию», – отметила Капуто.

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