Врач предупредил о неожиданной опасности шампанского

Московские гастроэнтерологи предупредили россиян о вреде шампанского и других новогодних угощениях. Так, игристый напиток может вызвать изжогу и другие неприятные ощущения в животе, сообщает «Today News Ufa».

Популярные на праздничном столе бутерброды с икрой, в свою очередь, могут негативно повлиять на работу желчного пузыря. Их крайне нежелательно есть при мочекаменной болезни. Мандарины, как и шампанское, могут вызвать изжогу при употреблении в большом количестве. Однако оставаться голодными в праздник тоже не стоит: по словам врачей, нужно всего лишь соблюдать нормальный режим питания и не есть слишком много.

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