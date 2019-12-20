В ДТП с автобусом в Оренбуржье погибли четыре человека

20.12.2019, 19:26, Новости дня

В Оренбуржье автобус столкнулся с грузовиком, в результате ДТП четыре человека погибли, пятеро получили травмы, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.

Авария случилась 18.24 (16.24 мск). В Новосергиевском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись микроавтобус IVECO и грузовой автоприцеп «КамАЗ», сообщили РИА «Новости»  в ведомстве. 

«В аварии погибли четыре человека, еще пять человек получили травмы. Все они госпитализированы. Трое из них в тяжелом состоянии, двое – в среднем. Детей среди жертв аварии нет, личности погибших и пострадавших уточняем», – пояснили  в пресс-службе управления МВД региону.

«На место незамедлительно выехали полицейские и спасатели, по прибытию сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. В работах по ликвидации происшествия от служб РСЧС принимали участие 16 человек и шесть единиц техники», – сообщили в  ГУ МЧС по области.

Ранее в Нижегородской области перевернулся автобус, который следовал из Иваново в Дзержинск, в результате ДТП пострадали 25 человек.  



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