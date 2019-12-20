Аркадий Новиков рассказал Светлане Бондарчук о еде, ресторанах, дочери Александре и сыне Никите

В новом выпуске авторского YouTube-шоу, который стартовал в октябре этого года, Светлана Бондарчук провела целый день с самым известным российским ресторатором Аркадием Новиковым. Обычно в шоу Светланы сочетаются два формата — интервью и путешествие, и этот выпуск не стал исключением. Однако вместо географического путешествия в этот раз было путешествие гастрономическое. В течение дня ведущая поговорила с ресторатором о личной жизни, обсудила ресторанный бизнес и, конечно же, все общение сопровождалось вкусной едой. Мы собрали самые яркие цитаты из часового выпуска, который вы можете посмотреть ниже.

О дочери Александре:

Самодостаточная девочка, со своим характером, со своим бизнесом, своим мироощущением. Она живет в России и проводит здесь времени больше, чем мы вместе взятые.

О сыне Никите:

Никита ест мясо, рыбу и вообще жрет как подорванный. Он ест в два раза больше, чем я — это из минусов. Все остальное — плюсы. Хороший парень, душевный, умный, работоспособный, учится, стремится, понимает. Любит своих друзей и родителей. Дай бог, чтобы и дальше он таким же остался, и все будет хорошо.

О своем завтраке:

Я ем все подряд, так все это хочу… Мы сегодня сварили кукурузу, но я уже съел на завтрак одно вареное яйцо и выпил кофе. Мне кажется, что этого достаточно.

О своих ресторанах:

У меня сейчас рестораны есть в Москве, Дубаи, Катаре, Лондоне, Азербайджане. Летом может быть будет Сардиния, Саудовская Аравия, Майами, собираемся в Лос-Анджелесе. Контролирую я это плохо, но есть партнеры. Сложный это бизнес. Сколько всего ресторанов — не знаю, может, 70, может, 80. Есть же еще сетевые истории.

Напомним, героями дебютного первого выпуска стали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и его супруга Анна, третьего — архитектор и скульптор Айдан Салахова, а в пятом Светлана приехала в Лондон и встретилась с бизнесменом Евгением Чичваркиным и его гражданской женой Татьяной.

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