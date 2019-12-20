Пиппа Миддлтон с мужем, Элли Голдинг и другие гости предсвадебной вечеринки принцессы Беатрис

20.12.2019, 19:25, Разное

Вчера принцесса Беатрис устроила вечеринку — в преддверии свадьбы с Эдоардо Мопелли Моцци. Мероприятие прошло в Chiltern Firehouse, элитном отеле 1880-х годов, и собрало внушительное количество небезызвестных гостей — Сару Фергюсон, Пиппу Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюсом, Джеймса Миддлтона с невестой Ализой Тевене, Элли Голдинг, Айду Филд и других.

Сара ФергюсонПиппа Миддлтон и Джеймс МэттьюсЭлли ГолдингДжеймс Миддлтон и Ализе ТевенеДжеймс Миддлтон и Ализе ТевенеАйда ФилдСофия Уэлси и Джеймс БлантСама принцесса Беатрис в объективы папарацци не попала, зато до этого «засветилась» по дороге на традиционный рождественский прием королевы Елизаветы II. Фотографы запечатлели и принца Эндрю, который, как мы знаем, переживает нелучшие времена. После нашумевшего секс-скандала с Джеффри Эптшейном королева отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила празднование его 60-летия, а свадьба его дочери, принцессы Беатрис, вопреки традициям, не будет транслироваться по национальному телевидению и не будет иметь обыкновенный для этого события масштаб. Подробнее о скандале можно прочитать здесь. 



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