Китайские журналисты рассказали о хитрости РФ в осаде НАТО

20.12.2019, 19:21, Разное

Сотрудники китайского ресурса Sohu рассказали о хитрости РФ в осаде НАТО. Журналисты уверены: если военно-политический блок предпримет попутку напасть на российское государство, то непременно проиграет.
Китайские обозреватели отметили, что в НАТО продолжают усиливать давление на рубежи РФ. Альянсом регулярно проводятся военные учения вблизи российских границ, с каждым разом делая там всё более сильными свои войска, тем самым показывая, что настрой у них по отношению к восточному оппоненту – воинственный. Как пишут зарубежные журналисты, РФ полностью осознаёт потенциальные последствия конфликта с НАТО, если он произойдёт: в итоге это станет катастрофой для всей планеты. В связи с этим Москва заняла крайне жёсткую позицию по отношению к альянсу, доходчиво и притом регулярно поясняя ему, что на любую вероятную агрессию с его стороны от РФ последует соответствующий ответ.

Авторы Sohu пишут, что со стороны РФ НАТО направлено серьёзное предупреждение, и если данный военно-политический блок направит агрессию на Калининградскую область, государство расценит это как объявление войны и непременно использует против провокатора ядерное оружие.
«Это всё говорит о том, что в РФ готовы идти до конца в деле, касающемся их суверенитета и государственности», – информирует китайское издание.
Как полагают журналисты из КНР, заявление РФ о готовности применить ядерное оружие в ответ на агрессию НАТО является хитрым трюком, ведь тогда военный конфликт обретёт мировые масштабы, а большинство стран не готово к подобного рода противостояниям. Виновником же его станет Запад, заранее предупреждённый о последствиях своих провокаций.



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