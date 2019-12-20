В Башкирии пропавший мужчина найден мертвым в мешке у реки

20.12.2019, 19:21, Разное

В Башкирии пропавший неделю назад житель был найден мертвым. Тело обнаружили завернутым в мешок в Бураевском районе на берегу реки, рассказали местные правоохранители.
Как отметили правоохранители, труп был завернут в мешок и сброшен в канаву. На шее мужчины полицейские нашли два колотых ранения. Тело было передано на экспертизу для установления точной причины гибели.

Правоохранители нашли подозреваемого в убийстве. им оказался 63-летний сосед. В его доме они обнаружили волосы, следы крови и 25 ножей. Их передали на изучение экспертам.



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