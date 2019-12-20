Экс-директора по инвестициям банка «Восточный» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Главным фигурантом этого дела является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

«Суд постановил избрать меру пресечения Цакунову в виде домашнего ареста на срок до 13 января. Также суд постановил наложить на него ограничения, в том числе на пользование интернетом и на общение с иными лицами, кроме близких и адвокатов», – зачитала решение судья, передает ТАСС.

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