Экс-директора по инвестициям банка «Восточный» отправили под домашний арест

20.12.2019, 19:19, Новости дня

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест экс-директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Главным фигурантом этого дела является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

«Суд постановил избрать меру пресечения Цакунову в виде домашнего ареста на срок до 13 января. Также суд постановил наложить на него ограничения, в том числе на пользование интернетом и на общение с иными лицами, кроме близких и адвокатов», – зачитала решение судья, передает ТАСС.



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