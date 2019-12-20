Пентагон назвал условие для вывода войск из Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США останутся в Сирии, пока не наступит окончательное поражение террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
«У меня нет хрустального шара, предсказывающего будущее. Я думаю, что мы будем оставаться там до тех пор, пока не сможем гарантировать окончательное поражение ИГ», – сказал Эспер, передает ТАСС.
Председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отметил, что в Пентагоне «никто не хочет бесконечных войн».
«Это [войска США за рубежом] связано с национальными интересами. Это связанно с реалистичной оценкой того, чем занимаются противники и враги США. Мы взвешиваем затраты, выгоды и риски. Именно поэтому мы там, где мы находимся, в разных частях мира», – сказал он.
Генерал уточнил, что американские военные в Сирии находятся для того, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГ.
Ранее сообщалось, что Милли провел переговоры с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на тему Сирии.
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