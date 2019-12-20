В НАБУ объяснили причину обысков на телеканале «Думская TV»

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в Одессе, в том числе по адресу улица Канатная, 10, где расположена ТРК “Думская”. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.
“Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 в пользу ООО “Шаг вперед”, – отметили в бюро.
По информации НАБУ, целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК “Думская”, является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар, 13.
“Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная, 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО “Шаг вперед” имели одних и тех же бенефициарных владельцев “, – заявили в пресс-службе.
Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
В НАБУ подчекркнули, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.
Детективи #НАБУ під процесуальним керівництвом #САП здійснюють низку обшуків в Одесі, в тому числі за адресою Канатна…
Posted by НАБУ on Reede, 20. detsember 2019
20 декабря в 9.30 утра сотрудники НАБУ пришли с обысками в здание телеканала «Думская TV». Народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко считает это местью ему за письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором нардеп требовал уволить директора НАБУ Артема Сытника.
По словам Гончаренко, телеканалом владеет его друг и заместитель в областной ячейке «Европейской солидарности» Михаил Шмушкович.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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