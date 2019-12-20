Количество погибших в результате стрельбы возле здания ФСБ В Москве увеличилось до двух

20.12.2019, 19:18, Новости дня

Количество погибших в результате стрельбы возле здания ФСБ в Москве увеличилось до двух. Об этом 20 декабря сообщил Следственный комитет России.

Сотрудник ФСБ, который получил тяжелое ранение во время инцидента, скончался в больнице.

В комитете подчеркнули, что исследуют информацию о личности нападавшего и причинах, которые подтолкнули его на нападение.

Стало также известно, что один из пяти пострадавших был гражданским.

В комитете подтвердили, что стрелявшим был уроженец Московской области Евгений Манюров.

Стрельба возле здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. В результате на месте погиб один сотрудник ФСБ. Во время спецоперации стрелок был нейтрализован.

СМИ со ссылкой на источники писали, что стрельба могла быть организована так, чтобы это совпало с речью президента РФ Владимира Путина, посвященной Дню работника органов безопасности РФ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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