Украинская биатлонистка Меркушина завоевала бронзу на Кубке IBU

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на кубке IBU, сообщает biathlon.com.ua.

Меркушина один раз промахнулась на огневых рубежах и проиграла шведской победительнице Йоханне Скоттхейм 17,6 секунды.

Второй финишировала шведка Анна Магнуссон. Четвертой стала украинка Юлия Журавок.

Кроме Меркушиной и Журавок в спринте приняли участие еще четыре украинские биатлонистки: Ольга Абрамова (16 место), Анна Кривонос (26 позиция), Надежда Белкина (43-я) и Екатерина Бех (45 место).

Следующие гонки кубка IBU пройдут 21 декабря: одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета 4х6 км.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кто ответственен за самоубийство, зачем людям снятся ночные кошмары и можно ли кровь заменить ледяным раствором – последние новости медицины в озобре Настоящего Времени. Участки мозга-самоубийцы Ученым Йельского и Кембриджского университетов​ удалось обнаружить различия в некоторых участках мозга, которые могут быть связаны с суицидальным поведением. Новое исследование дает возможность предсказать какие люди находятся в группе риска по суицидальным […]