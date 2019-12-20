Украинская биатлонистка Меркушина завоевала бронзу на Кубке IBU

20.12.2019, 19:18, Новости дня

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на кубке IBU, сообщает biathlon.com.ua.

Меркушина один раз промахнулась на огневых рубежах и проиграла шведской победительнице Йоханне Скоттхейм 17,6 секунды.

Второй финишировала шведка Анна Магнуссон. Четвертой стала украинка Юлия Журавок.

Кроме Меркушиной и Журавок в спринте приняли участие еще четыре украинские биатлонистки: Ольга Абрамова (16 место), Анна Кривонос (26 позиция), Надежда Белкина (43-я) и Екатерина Бех (45 место).

Следующие гонки кубка IBU пройдут 21 декабря: одиночная смешанная эстафета и смешанная эстафета 4х6 км.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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