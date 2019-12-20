Предприниматели «Барабашово» заявили, что рейдеры совершили на харьковском рынке два поджога

Профсоюзных организации и администрация харьковского рынка «Барабашово» обвинили городские власти в «ненасытности и нечистоплотности» в их действиях в конфликте между мэрией и рынком. Об этом идет речь в открытом письме, опубликованном в Facebook администрации “Барабашово”.

«Обоснованное возмущение предпринимателей торгового центра по решениям о строительстве дороги через «Барабашово», массовый отказ бизнеса пополнить ряды очередного убыточного КП «Сучасне Місто», стремление администрации торгового центра сохранить десятки тысяч рабочих мест стали причиной последовательных противоправных действий от злоумышленников. В ход идут поджоги, клевета в коммунальных СМИ, манипулирование документами, организация массовых беспорядков», – сказано в обращении.

В администрации сообщили, что за последние несколько дней были организованы две попытки поджога.

«Так, у одного из предпринимателей, который понял, что так называемые «инициативные группы» его обманывали, призывая не платить за аренду, и, несмотря на их «убедительные просьбы» все же заключил договор аренды с законной администрацией торгового центра и погасил все задолженности перед арендодателем, произошло возгорание электрощитка на торговом объекте. Преступники просчитались: щиток был давно обесточен, а следы от горючей смеси, которой он был облит, остались видны даже после огня. Силами сотрудников «Барабашово» возгорание было сразу же выявлено и ликвидировано, – заявило руководство торгового центра. – Ночью 20 декабря был организован поджог административного здания ТЦ «Барабашово» и приемной народного депутата Украины Александра Фельдмана. Опять неудачно – сервисные службы как всегда смогли вовремя выявить и ликвидировать возгорание».

Авторы обращения считают, что эти совпадения неслучайны и «заставляют задуматься».

«Особенно, когда городской голова совместно со своими заместителями проводят рабочие встречи с назначенными «представителями «Барабашово», среди которых подозреваемый в нападении на журналиста Вадима Макарюка Олег Радченко и активный участник сомнительных мероприятий «Нацкорпуса» Эдуард Будник, которые вообще никакого отношения к «Барабашово» не имеют. Это и понятно: городской голова вынужден опираться на людей, являющихся фигурантами громких уголовных дел и активных участников массовых беспорядков из числа радикальных организаций – законопослушные харьковчане отказываются помогать городским властям в незаконных попытках рейдерских атак», – сказано в письме.

Администрация рынка призвала Харьковский городской совет вернуться в правовое русло.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕпрофсоюзных, общественных организаций и объединений предпринимателей, администрации ТЦ «Барабашово»… Posted by Барабашово Харьков on Reede, 20. detsember 2019

Харьковский горсовет запланировал построить дорогу через рынок, предприниматели выходили с протестом против этого плана под стены мэрии в октябре и в декабре.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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