Гривна стала мировым лидером по темпам укрепления в 2019 году – Bloomberg

Украинская гривна стала лидером среди мировых валют по темпам укрепления с начала 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg. Материал доступен на платной основе, его фрагменты 20 декабря опубликовала LIGA.net.
По данным Bloomberg, с начала года гривна к доллару США укрепилась на 19%.
Также в списке наиболее укрепившихся валют – российский рубль, египетский фунт, тайский бат и израильский шекель.
Аналитики считают, что укрепление гривны будет способствовать снижению трудовой миграции в Украине.
На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. Согласно официальному курсу Нацбанка на 20 декабря, гривна к доллару укрепилась до 23,37 грн/$.
В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны является «естественным процессом» при плавающем курсообразовании.
В Международном валютном фонде прогнозировали, что курс гривны к доллару по итогам 2019 года составит 26,75 грн/$.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кто ответственен за самоубийство, зачем людям снятся ночные кошмары и можно ли кровь заменить ледяным раствором – последние новости медицины в озобре Настоящего Времени. Участки мозга-самоубийцы Ученым Йельского и Кембриджского университетов удалось обнаружить различия в некоторых участках мозга, которые могут быть связаны с суицидальным поведением. Новое исследование дает возможность предсказать какие люди находятся в группе риска по суицидальным […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Верят ли атеисты в святого Боганета? / 17 ноября
- Сивохо — угроза для национальной безопасности Украины / 1 ноября
- Мнение: Твой сын — мой сын / 24 ноября
- Мнение: Лучше знать, чем не знать / 28 октября
- Мнение: Три совета для Решетовой / 23 октября
- Герои-гаишники кинулись спасать людей в ходе стрельбы в Москве / 19 декабря
- На МЦК произошел сбой / 22 ноября
- Мнение: Здесь не нужно стесняться / 25 октября