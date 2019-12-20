Гривна стала мировым лидером по темпам укрепления в 2019 году – Bloomberg

20.12.2019, 19:18, Новости дня

Украинская гривна стала лидером среди мировых валют по темпам укрепления с начала 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg. Материал доступен на платной основе, его фрагменты 20 декабря опубликовала LIGA.net.

По данным Bloomberg, с начала года гривна к доллару США укрепилась на 19%.

Также в списке наиболее укрепившихся валют – российский рубль, египетский фунт, тайский бат и израильский шекель. 

Аналитики считают, что укрепление гривны будет способствовать снижению трудовой миграции в Украине.

На сайте НБУ сообщается (.xls), что средний курс гривны к доллару США в ноябре 2018 года составлял 27,93 грн/$, в ноябре 2019 года – 24,37 грн/$. Согласно официальному курсу Нацбанка на 20 декабря, гривна к доллару укрепилась до 23,37 грн/$.

В Нацбанке заявляли, что укрепление гривны является «естественным процессом» при плавающем курсообразовании.

В Международном валютном фонде прогнозировали, что курс гривны к доллару по итогам 2019 года составит 26,75 грн/$. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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