Жилой дом в Подмосковье напечатают на 3D-принтере

Возводить здание на границе границе Московской и Тульской областей будет компания из Ярославля, которая прежде уже занималась подобными проектами. К примеру, она уже построила офисное здание в Дании, сообщает «Подмосковье сегодня».

Бетонные блоки для него планируют изготовить всего за неделю. Площадь дома составит от 100 до 150 квадратных метров. После того, как дом будет собран из напечатанных частей, на него останется лишь установить крышу и провести коммуникации – воду, свет, канализацию и т.д. Затем начнется заселение.

Представители компании заверили, что такой дом будет устойчив к морозам и плохой погоде не меньше обычного панельного жилища. Его стены будут заполнены и утеплены каменной ватой или пенобетоном. А несущие колонны будут состоять из товарного бетона.

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