Народ высмеял Викторию Боню за дешевые понты

В глобальной сети разгорелись нешуточные споры.

Телеведущая недавно побывала в Москве, где посетила рождественский

ужин и пообщалась с немецким модельером Филиппом Плейном и его друзьями. По всей видимости, Виктория отлично провела время со своим старым приятелем, однако после столь приятного отдыха в хорошей компании нужно было возвращаться домой.

Уже на следующее

утро Боня должна была прилететь обратно в Лондон. Скорее всего, девушка заранее купила себе билет. По

словам Виктории, у нее был посадочный талон в бизнес-класс, но она добровольно

переместилась в эконом, так как пассажиров практически не было и она

могла с комфортом прилечь сразу на трех сиденьях, сообщает издание Teleprogramma.pro.

Впрочем, подписчики знаменитости не поверили ей. Люди начали унижать звезду отечественного шоу-бизнеса, на все лады распевая несложный мотив, что у Виктории, на самом деле, не было денег и она просто изначально взяла себе билет в эконом-класс.

Тем не менее, у телеведущей нашлось, что ответить. Она записала обращение, которое опубликовала на личной странице в социальной сети «Инстаграм» в разделе сториз. Там девушка показала свой посадочный талон, на котором действительно значится бизнес-класс, а также лихо поставила злопыхателей на место, отметив, что летать в экономе в принципе не зазорно.

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Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 12 Дек 2019 в 4:56 PST

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