Россиянка серьезно пострадала при столкновении катера с яхтой в Таиланде

Пожилая гражданка России получила серьезные травмы при столкновении туристического катера с яхтой у берегов тайского острова Кхай-Нок в провинции Пхан-Нга, сообщило посольство РФ в Таиланде.

«Посольство РФ в Таиланде сразу же подключилось к выяснению обстоятельств происшествия. Серьезные травмы получила 67-летняя российская туристка. Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на Родину», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Напомним, скоростной катер столкнулся с яхтой, которой управлял российский капитан. Столкновение произошло по вине капитана катера. Среди пострадавших – граждане России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта.





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