Устроивший стрельбу у здания ФСБ в Москве работал в охранных фирмах

Предполагаемый преступник, устроивший накануне стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в последние годы работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Об этом его мать рассказала «Комсомольской правде» и Baza.

СМИ называют подозреваемого, убитого после нападения, Евгением Манюровым из подмосковного Подольска. Его мать сообщила, что он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но «потом отовсюду уволился».

«В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — приводит ее слова издание. Как передает Baza, гражданин не служил в армии, увлекался стрельбой. «Занимался года 3-4, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — уточнила мать.

По ее словам, у Манюрова не было «особо близких друзей», он ни с кем не общался и не состоял в отношениях. Собеседница добавила, что у сына не было свободного времени, только «работа и хобби».

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Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть пострадавшие. Что известно

Член следственной группы рассказал «Комсомольской правде», что по месту жительства подозреваемого без каких-либо нарушений зарегистрировано семь единиц оружия, в ходе обысков у него дома также нашли «много патронов и два снаряженных автоматных магазина». По информации РЕН ТВ, в квартире Манюрова продолжаются следственные действия.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, очевидцы рассказывали, что нападавший якобы выкрикивал лозунги, характерные для участников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». По данным СМИ, Манюров учился в Российской академии правосудия и был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в НИУ ВШЭ. Он также участвовал в соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ.

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы произошла вечером 19 декабря. Нападавший был убит, погиб один сотрудник ФСБ, еще пятеро человек получили ранения. Следственный комитет завел дело о покушении на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК), его передали в центральный аппарат ведомства.

Сначала агентство «Москва» со ссылкой на ФСБ сообщало версию о трех нападавших: двоих убили в здании приемной ФСБ, а последнего, который успел выбежать на улицу, застрелили в переулке по соседству. Впоследствии новость аннулировали, позже в ведомстве заявили Интерфаксу, что нападавший был один, а прорыва в здание спецслужбы не было.

Источник: Новая газета

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