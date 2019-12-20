Муж Саши Черно Иосиф Оганесян намекнул на уход из проекта «Дом-2»

20.12.2019, 19:04, Разное

Муж одной из самых заметных и ярких участниц скандального реалити-шоу «Дом-2» Саши Черно намекнул на уход из проекта. Иосиф Оганесян уверен, что они уже полностью «выполнили миссию», а вот его супруга с данным мнением категорически не согласна.
В одном из недавних интервью Иосиф Оганесян сказал, что целью прихода на проект является построение отношений, и в этом плане они с Сашей Черно преуспели, поскольку не только официально оформили брак, но и уже ждут ребёнка. Исходя из этого, участник «Дом-2» считает, что им можно уходить «в свободное плавание» и начинать самостоятельную семейную жизнь вне съёмочной площадки. Черно же с уверенностью заявляет, что не намерена уходить в ближайшем будущем и попытается оставаться в шоу как можно дольше, а ожидание рождения малыша на это никак не повлияет.

Ранее бессменная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина резко высказалась в адрес Саши Черно. Она считает, что супруга «подавляет и унижает» Иосифа Оганесяна, а кроме того не замечает в нём изменений в лучшую сторону. В свою очередь муж Черно признаёт, что тоже имеет непростой характер, но ссоры с женой иногда его «выбивают из колеи» и в буквальном смысле заставляют плакать.



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