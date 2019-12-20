В Краснодаре школьники бросали кирпичи на прохожих

20.12.2019, 19:04, Разное

В Краснодаре двое школьников решили пошутить и стали скидывать кирпичи на тротуар с балкона многоэтажки. Как сообщают местные СМИ, на данный момент мальчики разыскиваются правоохранителями.
Инцидент произошел накануне возле одного из жилых домов. По сведениям очевидцев, мальчики каким-то образом пробрались в подъезд и решили пошутить, сбрасывая кирпичи на тротуар. В это время там гуляла жительница и дети, они травм не получили, но угроза существовала.

На данный момент хулиганов ищет полиция, им предстоит наказание за опасные действия. Подробности произошедшего инцидента станут известны позже.



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