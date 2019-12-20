Названы 5 новых законов, которыми «порадуют» владельцев транспорта в РФ в 2020 году

Практически ежегодно в РФ появляются инновации для владельцев транспортных средств. Эксперты рассказали о 5 законах, вступающих в действие в 2020 году, которые вряд ли порадуют многих россиян.

Со следующего года на водителей, управляющих автомобилем без предварительно оформленной диагностической карты, будут налагать штрафы. Сумма взыскания составляет 2 тысячи рублей, но в совокупности с отсутствующим полисом ОСАГО, автоматически увеличивается ещё на 800 рублей. Некоторых также «порадует» нововведение при прохождении техосмотра, когда специалистов обяжут фотографировать транспортное средство и вносить данные в ЕАИС ТО. Ещё одним «спорным» законом эксперты называют введение электронного паспорта на автомобиль, согласно которому присвоением регистрационного номера и постановкой на учёт в ГИБДД занимаются автодилеры. Однако владелец теперь не сможет как прежде на законных основаниях ездить на машине без номеров в первую декаду после покупки, так как это считается нарушением.

Также коснутся инновации владельцев авто с нечитаемым или повреждённым 17-значным VIN-номером кузова. Этот «недочёт» можно устранить, обратившись в уполномоченную организацию и заплатив определённую сумму за процедуру нанесения маркировки. С начала января 2020 года в РФ повышается утилизационный сбор с продажи каждого нового авто. Таким образом, транспортные средства могут вырасти в цене в зависимости от объёма двигателя в среднем на 50-150 тысяч рублей.

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