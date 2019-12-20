Владелец Gelandewagen объяснил уничтожение автомобиля с помощью вертолета

20.12.2019, 18:58, Новости дня

Блогер Игорь Мороз сбросил Mercedes Gelandewagen с вертолета, потому что автомобиль его разочаровал.

По словам молодого человека, он купил машину в марте 2018 года. Стоимость Gelandewagen составляет 16 млн 800 тыс. рублей, однако Мороз разочаровался в автомобиле. Он рассказал, что из дверей дует, а каждый месяц ему приходится возить машину на гарантийный ремонт, который не всегда хотят делать по гарантии.

«Покупка его когда-то была моя маленькая цель, в которой я разочаровался. И раз я в ней разочаровался, я его уничтожу», – сказал блогер в своем видео на YouTube.

Ранее было опубликовано видео, на котором  Mercedes Gelandewagen сбрасывают с вертолета в Карелии. 



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