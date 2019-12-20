«Нас будет много!» Активистка сожгла авто на еврономерах и пригрозила Зеленскому

В Одессе член общественной организации «Авто Евро Сила» Наталья Ташогло в знак протеста против отсрочки принятия законопроекта об урегулировании вопросов об автомобилях на еврономерах сожгла свою машину.

Она записала видеообращение, которое выложила на своей странице в Facebook, на фоне горящего авто.

Женщина обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием рассмотреть и принять законопроекты №2342 и 2345, которые должны урегулировать вопрос «евроблях» и много других тонкостей, которые касаются растаможки машин.

«Президент Украины, мы привезли эти тачки, чтобы на них ездить, вы вынудили нас вот так делать с ними! Я, как мать двоих детей, не смогу их возить в школу, в садик с 31 декабря. Вы не дали нам доступную растаможку, которую обещали. Где наш законопроект на растаможку?» – сказала женщина.

Она добавила, что если в парламенте не примут меры, жечь машины будут по всей Украине.

«Вот так сделает вся Украина. Вам это надо? Тачек в Украине таких очень много. Пожалуйста, примите меры, чтобы дальше этого не продолжалось. Пойдите нам навстречу, услышьте нас. Мы же не много просим! Это не единый случай. Нас будет много!» – отметила она.

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