«МБХ медиа»: Скончался второй сотрудник ФСБ, получивший ранения на Лубянке

20.12.2019, 18:57, Новости дня

Второй сотрудник ФСБ, раненный при стрельбе на Лубянке, скончался в больнице, сообщает «МБХ медиа».

19 декабря в Москве мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ на Лубянской площади. По официальным данным, в перестрелке погиб один сотрудник ФСБ, еще пять человек получили ранения. Через час после начала стрельбы ФСБ сообщило, что нападавший убит. Спустя некоторое время появились сообщения о том, что нападавший — 38-летний житель Подольска Евгений Манюров.



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