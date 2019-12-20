Еще одному экс-нардепу сообщили о подозрении из-за незаконного получения компенсации за жилье – САП

20 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении еще одному экс-нардепу из-за незаконного получения компенсации за жилье. Об этом сообщила Специальная антикорупционная прокуратура в Facebook.

По данным следствия нардеп VIII созыва с конца 2016 года проживал в своей собственной квартире и продолжал получать компенсацию за якобы оплаченную аренду номера в отеле «Киев». С февраля 2018-го по август 2019 года он незаконно получил 367 тыс. грн из государственного бюджета.

Правоохранители установили, что экс-нардеп также не внес в декларацию за 2016 год квартиру за 10,91 млн грн, которая зарегистрирована на третье лицо, и ряд дорогостоящих предметов быта. В декларации за 2017 год он не указал 5,24 млн грн доходов и 5,19 млн грн расходов в связи с покупкой квартиры.

Уголовное производство было открыто по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

ТРЕТІЙ ЕКСНАРДЕП – ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ ЩЕ ОДНОМУ ЕКСДЕПУТАТУ ЗА ФАКТОМ НЕЗАКОННОГО ОТРИМАННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЖИТЛОУ… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Reede, 20. detsember 2019

17 декабря НАБУ сообщило экс-нардепу о подозрении в незаконном получении 738,74 тыс. грн. По данным «Українських новин» речь идет о бывшем нардепе от Оппозиционного блока Дмитрии Колесникове.

18 декабря о подозрении из-за вероятного получения более 361 тыс. грн компенсации за аренду жилья сообщили другому нардепу. Собеседник «Українських новин» рассказал, что это экс-нардеп от БПП Руслан Сольвар.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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