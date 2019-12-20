Когда Трамп покинет Белый дом, весь список обвинений ему предъявят как частному гражданину

Результаты голосования в Палате представителей были ожидаемы. За небольшим исключением раскол шел по партийной линии. Демократы поддержали импичмент, республиканцы проголосовали против него. Это и есть самое печальное в произошедшем, поскольку это означает, что в Сенате, где доминирует Республиканская партия, импичмент не пройдет, Трамп останется президентом США и в 2020 году выдвинется на новый срок. К тому же, это даст Трампу возможность утверждать, что импичмент был травлей со стороны демократов и их партийной политической местью за его победу в 2016 году, и не имеет отношения к тому, совершал он или нет какие-либо нарушения. То же самое хором будет утверждать вся Республиканская партия. И на этих пунктах – что Трамп не нарушал американских законов, а импичмент – безосновательная травля демократов – будет построена вся его предвыборная кампания 2020 года.



Тем не менее, неправильно делать вид, что импичмент – пустая декларация Конгресса. Импичмент, конечно же, подрывает положение Трампа. Импичмент – редчайшее явление в американской истории. Было всего три таких случая, включая трамповский. Для президента импичмент – позорное событие его биографии. Но поскольку Трамп из-за импичмента не уйдет в отставку и не снимет свою кандидатуру с выборов 2020 года, решение о том, останется он президентом на новый срок или нет, будет принимать американский избиратель в 2020 году.



Как бы там ни было, не стоит закрывать глаза и забывать про все те нарушения и предполагаемые преступления, которые Трамп совершал с 2016 года. Разумеется, у американских правоохранительных и контрразведывательных органов не набралось улик и доказательств для судебного преследования Трампа. Но произошло это потому, что он, как действующий президент, объявил себя вне закона и отказался сотрудничать с правоохранителями, а назначенный Трампом генеральный прокурор отказался подтвердить, что президент подсуден и подчиняется общим законам и, наоборот, принял точку зрения Трампа о том, что действующему президенту предъявлять обвинения нельзя.



Президент Клинтон подпал под импичмент в декабре 1998 года только потому, что согласился давать показания под присягой. Трамп этой ошибки не повторил. Если бы Клинтон в свое время поступил, как сейчас Трамп, то никакого импичмента не было бы, поскольку Клинтону не пришлось бы врать под присягой. Он вообще, как сегодня Трамп, мог не давать показаний. То же самое можно сказать и об истории с отставкой президента Никсона. Он хоть и не прошел через импичмент, но вынужден был уйти в отставку из-за того, что сотрудничал со следствием, с одной стороны, а назначенный им генпрокурор и руководство Республиканской партии пришли к выводу, что Никсон нарушил закон. Они не стали утверждать, что президент США вне законов и нарушить закон не может по определению.



Трамп открыл новую страницу в американской истории, американской юриспруденции и в конституционном праве. Он заявил, что президент находится вне закона и ему нельзя предъявить обвинения. И поскольку в этом Трампа поддержал назначенный им же генпрокурор и назначенные им же руководители минюста США, в конечном итоге вопрос о подсудности или не подсудности президента будет рассматриваться Верховный суд Соединенных Штатов. А это процедура длительная, тем более, что и здесь в руках действующего президента и его генпрокурора есть много инструментов, позволяющих затягивать процесс. Кроме того, при Трампе туда были введены, на место умерших, двое консервативных судей, которые выбирались нынешним республиканским большинством Сената. И может оказаться, что эти судьи станут на сторону Трампа при решении тех или иных вопросов и обеспечат Трампу перевес голосов в его пользу.



Я уверен, что после того, как Трамп, наконец, покинет Белый дом, весь список обвинений ему будет предъявлен уже как частному гражданину. Поэтому иски – и федеральные, и штатные – у Трампа еще впереди. Но сейчас, когда и пока Трамп в Белом доме, все находятся в некоторой растерянности из-за того, что, как оказалось, у американских законодателей и американской судебной системы нет ответа на вроде бы простой человеческий вопрос: можно ли осудить действующего президента или хотя бы предъявить ему обвинения, или он действительно находится вне закона и может безнаказанно совершать любые деяния? В целом происходящее сейчас в США нельзя квалифицировать иначе, как конституционный кризис.

Источник: «ГОРДОН»

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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