Госдеп заявил о прекращении Россией и Китаем поставок оружия и денег Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что по данным администрации США, РФ и Китай прекратили предоставлять оружие и инвестиции Венесуэле. В качестве причины этого он назвал осведомленность РФ и Китая об уничтожении экономики Венесуэлы режимом Мадуро.

«Если вы возьмете 2019 год или последние шесть месяцев <…>, не было [информации о поставках] нового российского или китайского оружия. Мадуро ездил в Москву в сентябре, если вы посмотрите на коммюнике, сообщения СМИ – с тех пор нет новых инвестиций и кредитов. <…> Они прекрасно осведомлены о том, как Мадуро и его режим уничтожают венесуэльскую экономику. <…> Они понимают это очень хорошо», – сказал Абрамс, передает ТАСС.

Он также отметил, что Москва и Пекин «не ослабили свою политическую поддержку» Мадуро. «Поразительно, но выглядит так, будто они не готовы дать ему еще хотя бы цент, потому что знают, что он будет украден, напрасно потрачен. Думаю, они знают, что режим уйдет», – продолжил спецпредставитель США.

Напомним, в сентябре в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро. После переговоров в Кремле сообщили, что военно-техническое сотрудничество между Россией и Венесуэлой будет продолжено.

Мадуро сообщил, что подписал с президентом РФ «стратегическую карту взаимодействия, которая даст большие результаты». Путин отмечал, что РФ поддерживает легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента.





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