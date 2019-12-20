В Израиле обнаружен храм, в котором могли храниться скрижали с 10 заповедями

Во время проведения раскопок в окрестностях Иерусалима (Израиль) археологи обнаружили древний храм, примерный возраст которого составляет 3 000 лет. Учёные считают, что именно в этом культовом сооружении мог храниться Ковчег Завета со скрижалями, на которых записаны 10 библейских заповедей.

По мнению специалистов, найденный храм в точности соответствует описанию строения в одном из стихов Библии. Поскольку здание находится на некотором отдалении от других руин, предполагается, что это может указывать на священность данного места. На принадлежность к религиозным сооружениям указывают и другие находки – специальное место для проведения церемоний, хранилище для вина, ритуальные предметы. Исходя из результатов изучения храма и прилегающей территории, археологи пришли к выводу, что в храме, построенном в XII-XI веках до н.э, хранилось нечто особенное, и это мог быть Ковчег Завета со скрижалями.

Цви Ледерман, руководивший раскопками учёный Тель-Авивского университета, рассказал, что храм, скорее всего, намеренно был осквернён и разрушен филистимлянами. На это указывает уничтожение всех изделий из керамики, а также факт использования здания в качестве загона для скота. Учёный также констатировал, что им впервые удалось сопоставить археологическую находку с текстом Библии и найти вероятное место хранения святыни. Кстати, внутри храма обнаружена плита, которая могла упоминаться как «большой камень» в Книге Самуила.

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