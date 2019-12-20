Голливудский актер Ченнинг Татум расстался с возлюбленной Джесси Джей

Недавно стало известно о расставании популярного американского киноактёра и продюсера Ченнинга Татума с возлюбленной Джесси Джей. Роман пары продлился около года, а завершился ещё несколько недель назад, но бывшие партнёры не предавали этот факт широкой огласке.

Многие поклонники Ченнинга Татума и Джесси Джей даже не подозревали об их расставании, поскольку экс-возлюбленные продолжают писать в соцсетях комментарии под публикациями друг друга, причём без намёков на обиды. По информации инсайдеров, актёр и певица сумели сохранить нормальные дружеские отношения, а разрыв произошёл не из-за конфликтов или разногласий, а ввиду большого различия в личных и рабочих графиках. Так, Татум живёт и работает в основном в Лос-Анджелесе, а вот Джей даже при отсутствии концертов и гастролей предпочитает проводить время в Лондоне. Вследствие этого пара не могла долго находиться вместе и было принято решение о расставании.



Кстати, Ченнинг Татум редко уезжает из Лос-Анджелесе из-за подрастающей дочери Эверли, рождённой в браке с бывшей супругой Дженной Дуан. Актёр старается принимать активное участие в воспитании девочки, а недавно даже обратился в органы правосудия, чтобы добиться права проводить с дочерью больше времени, чем получил после развода.

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