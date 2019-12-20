Ты тоже можешь!: «Sweet art»: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

«Sweet art» – производитель пряников ручной работы. Компания создана в 2015 году в Кемерово. Ее основатель –Антонина Немцева, которая победила в конкурсе «Мама-предприниматель 2018». Полученный грант в размере 100 тысяч рублей она направила на развитие бизнеса.
Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!».
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Последнее: Иосиф Пригожин рассказал, что после критики в адрес Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова. Возмутившее мужчину заявление продюсера прозвучало после того, как Наталья Фриске изменила стиль, став похожей на свою покойную сестру певицу Жанну Фриске. В интервью Пятому каналу Пригожин рассказал, что мужчина якобы пригрозил «придти к нему […]
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