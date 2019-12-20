Ты тоже можешь!: «Sweet art»: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

20.12.2019, 18:44, Новости дня

«Sweet art» – производитель пряников ручной работы. Компания создана в 2015 году в Кемерово. Ее основатель –Антонина Немцева, которая победила в конкурсе «Мама-предприниматель 2018». Полученный грант в размере 100 тысяч рублей она направила на развитие бизнеса.

Газета ВЗГЛЯД реализует новый видеопроект об успешных российских стартапах «Ты тоже можешь!». 



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