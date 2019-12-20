Горбачев рассказал о пенсии в полмиллиона рублей

20.12.2019, 18:42, Разное

Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал распространившиеся в СМИ слухи о том, что размер его пенсии составляет 500 тысяч рублей. Политик заявил, что не удивлен таким данным, сообщает Ura.ru. 

Горбачев заявил, что данная информация не соответствует действительности. Он добавил, что несколько лет назад масс-медиа сообщали о его смерти, хотя на самом деле он был и остается жив. Стоит отметить, что в настоящее время советский лидер находится в больнице. По предварительным данным, он попал в московскую клинику с заболеванием легких. 



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