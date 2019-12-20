На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира и «Мумий Тролль»

На дне рождения одесского бизнесмена Владимира Галантерника пели российская певица Земфира и группа «Мумий Тролль». Видео выступления Земфиры разместил в Instagram глава Euronews Валид Арфуш.
В зале также среди гостей присутствовал российский шоумен Артур Пирожков.
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Zemfira …. What else ?!!!! ♥ *
Лайф-коуч Лианна Мацейчук опубликовала в Stories Instagram фото выступления группы «Мумий Тролль» на этом же мероприятии.
Фото: liannamatsiychuk / Instagram
Одна из гостей, Екатерина Камболина, Stories Instagram указала место проведения мероприятия – отель Mandarin Oriental Hyde Park London.
Фото: ekambolina / Instagram
Такую же фотографию опубликовала дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, Лиза Ющенко.
Фото: liza_u / Instagram
Владимиру Галантернику исполнилось 50 лет. Он проживает в Лондоне, но его называют «хозяином Одессы».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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