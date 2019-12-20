На дне рождения Галантерника в Лондоне пели Земфира и «Мумий Тролль»

На дне рождения одесского бизнесмена Владимира Галантерника пели российская певица Земфира и группа «Мумий Тролль». Видео выступления Земфиры разместил в Instagram глава Euronews Валид Арфуш.

В зале также среди гостей присутствовал российский шоумен Артур Пирожков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Zemfira …. What else ?!!!! ♥ *

Публикация от Арфуш Валид Harfouch (@arfush_walid) 19 Дек 2019 в 3:56 PST

Лайф-коуч Лианна Мацейчук опубликовала в Stories Instagram фото выступления группы «Мумий Тролль» на этом же мероприятии.

Фото: liannamatsiychuk / Instagram

Одна из гостей, Екатерина Камболина, Stories Instagram указала место проведения мероприятия – отель Mandarin Oriental Hyde Park London.

Фото: ekambolina / Instagram

Такую же фотографию опубликовала дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, Лиза Ющенко.

Фото: liza_u / Instagram

Владимиру Галантернику исполнилось 50 лет. Он проживает в Лондоне, но его называют «хозяином Одессы».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Иосиф Пригожин рассказал, что после критики в адрес Натальи Фриске ему стали поступать сообщения с угрозами от ее отца Владимира Копылова. Возмутившее мужчину заявление продюсера прозвучало после того, как Наталья Фриске изменила стиль, став похожей на свою покойную сестру певицу Жанну Фриске. В интервью Пятому каналу Пригожин рассказал, что мужчина якобы пригрозил «придти к нему […]